​Госдума уточнила параметры федерального бюджета на 2025 год

Государственная Дума приняла в третьем чтении закон о корректировке федерального бюджета на 2025 год и плановый период 2026–2027 годов. Об этом сообщает официальный сайт нижней палаты парламента, пишет РБК.

Согласно обновленным показателям, доходы бюджета в следующем году составят 38,5 трлн рублей — на 1,8 трлн меньше, чем было предусмотрено ранее (40,3 трлн рублей). В то же время расходы вырастут с запланированных 41,5 трлн до 42,3 трлн рублей. Таким образом, дефицит бюджета увеличится более чем в три раза: с 1,17 трлн рублей до 3,79 триллиона.

Одновременно в документе указано, что ненефтегазовые доходы увеличатся на 829 млрд рублей и превысят 30 трлн. Основной рост ожидается за счет внутренних акцизов, налоговых поступлений и неналоговых платежей.