​Lada стала самой угоняемой маркой автомобиля в России с начала 2025 года

С января по май 2025 года лидером по числу угонов автомобилей в России стала марка Lada, сообщила компания «Альфастрахование». В рейтинг наиболее угоняемых брендов также вошли Hyundai, Kia, Renault и ГАЗ. При этом годом ранее на первых позициях находились Hyundai, Kia и только затем — Lada, пишут «Ведомости».

Наибольшее число преступлений зафиксировано в Москве, на втором месте по числу угонов — Санкт-Петербург. В список регионов с наибольшей активностью угонщиков впервые вошли Курская и Астраханская области, а также Удмуртская Республика, отметили в страховой компании.

Интересно и то, кого в России почти не угоняют. Как выяснилось, среди китайских брендов наибольший интерес у угонщиков вызывают автомобили Great Wall, Geely и Chery, сообщил директор департамента страховых выплат «Альфастрахования» Александр Харагезов. Хотя случаи угона китайских машин остаются единичными, в компании отмечают тенденцию к росту. «Если год назад был зафиксирован угон только одного автомобиля китайской марки, то сейчас мы наблюдаем уже несколько случаев, причём по разным брендам», — уточнил Харагезов.