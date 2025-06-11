​Колокольцев: иностранцы без работы и знаний русского языка должны покинуть Россию

Иностранные граждане, утратившие основания для законного пребывания в России, должны покинуть страну. Об этом заявил министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев, слова которого передала официальный представитель ведомства Ирина Волк.

По словам министра, речь идет о мигрантах, которые были уволены с работы, отчислены из вузов, не прошли обязательную дактилоскопическую регистрацию, не изучают русский язык и «не приносят пользы для российского общества». «Те, кто утратил работу, отчислен из вуза, не прошел дактилоскопию, не обучается языку, не приносит пользы для российского общества, должны покинуть нашу страну», — заявил Колокольцев.

Ранее замглавы МВД Игорь Зубов обратил внимание на проблему с обучением детей мигрантов. Он сообщил, что из более чем 638 тысяч несовершеннолетних иностранцев, находящихся на территории России, около половины по различным причинам не посещают школу.

10 июня стало известно, что с 2026 года тестирование на знание русского языка для иностранных граждан станет обязательным в цифровом формате — с применением компьютерных и дистанционных технологий. Планируется также включение в экзамен устной части.

МВД России последовательно ужесточает миграционную политику, включая требования к интеграции иностранцев в российское общество. Новые меры, по мнению ведомства, направлены на повышение уровня законопослушности и на усиление контроля за миграцией.