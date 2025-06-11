​МВД выявило новые схемы мошенничества на сайтах знакомств и в Telegram

МВД России раскрывает новые уловки интернет-мошенников, действующих в сфере онлайн-знакомств, пишут «Ведомости». Как сообщает управление по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий, злоумышленники активно используют фейковые анкеты, видеосвязь и голосовые сообщения, чтобы втереться в доверие к жертве, а затем обмануть её.

Сначала аферисты создают ложные профили на популярных сайтах знакомств и в Telegram-ботах. После установления контакта они переходят к живому общению, демонстрируя якобы реальный интерес. Далее возможны разные сценарии:

Финансовая схема через криптовалюту: мошенники рассказывают о своих «успешных» инвестициях и подталкивают собеседника к вложениям в трейдинг. В результате жертва переводит деньги, которые присваивают аферисты.

Фальшивое приглашение на встречу: «девушка» предлагает встретиться, но просит купить билет через поддельный сайт бронирования. Введённые банковские данные попадают мошенникам, а деньги исчезают.

МВД призывает граждан быть осторожными, не доверять подозрительно выгодным предложениям и всегда проверять подлинность сайтов и личностей собеседников.