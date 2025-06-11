В Тюменской области приватизируют «Боровскую» птицефабрику

Птицефабрика «Боровская» имени А. А. Созонова в Тюменской области включена в прогнозный план приватизации государственного имущества на 2025 год. Документ, подписанный губернатором региона Александром Моором, опубликован на официальном портале правительства области, сообщает РБК-Тюмень.

Согласно плану, в приватизацию включено 3,4 млрд акций предприятия, что составляет 99,91% его уставного капитала. Продажа намечена на третий квартал 2025 года, сообщили ранее в департаменте имущественных отношений Тюменской области.

Птицефабрика находится в собственности области: 99,9% акций принадлежит департаменту имущественных отношений, остальная часть — физическим лицам. Руководит предприятием Евгений Несват.

По итогам 2024 года выручка «Боровской» составила 7 млрд рублей, чистая прибыль — 953 млн рублей. Основную долю выручки (более 90%) предприятие получило от продаж яичной продукции. Оставшиеся средства поступили от реализации кормов, продукции животноводства и прочих товаров. При этом расходы птицефабрики также увеличились — с 4,2 до 5,5 млрд рублей.

Власти региона ранее заявляли и о других планах приватизации: в частности, в 2025 году планируется продажа 99,86% акций АО «Бенат», также находящихся в собственности области.