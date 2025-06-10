Лучшего тракториста Тюменской области выберут в селе Володино

В селе Володино Юргинского муниципального округа 20 июня пройдет X юбилейный областной конкурс «Лучший тракторист-машинист 2025», который соберет лучших специалистов сельскохозяйственной отрасли региона. Это событие не только проверка профессионализма, но и возможность продемонстрировать высокий уровень мастерства и знаний в работе с современной техникой.

В числе участников — опытные работники аграрных предприятий, представители крестьянских фермерских хозяйств и студенты профильных учебных заведений, рассказали в департаменте агропромышленного комплекса Тюменской области. Конкурс предусматривает комплексный подход: от теоретических вопросов по безопасной эксплуатации техники и правилам дорожного движения до практических испытаний.

Участникам предстоит показать виртуозное владение колесным трактором мощностью не менее 80 лошадиных сил с двухосным прицепом, выполняя фигурное вождение, а также продемонстрировать умение вспахать участок поля с помощью трехкорпусного плуга.

Победители будут определены в нескольких номинациях: «Абсолютный чемпион», «Самый молодой тракторист-машинист» и «Абсолютный чемпион среди учащихся профессиональных аграрных образовательных организаций». Это позволит отметить как опытных мастеров, так и молодых талантливых специалистов, формируя преемственность и поддерживая высокий уровень профессии.

В рамках конкурса также состоится выставка-демонстрация сельскохозяйственной техники, которая позволит участникам и гостям ознакомиться с новинками отрасли и технологиями, способствующими развитию агропромышленного комплекса региона.