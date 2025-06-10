​Департамент молодежной политики Тюменской области возглавит Алексей Райдер

С 1 июля 2025 года в Тюменской области начнет работу департамент молодежной политики, призванный объединить и координировать ключевые направления работы с молодежью. Это важное решение принято в соответствии с указом президента России Владимира Путина и в рамках национального проекта «Молодёжь и дети».

– Сегодня важно не просто поддерживать молодежные инициативы, но и выстраивать системную политику, ведь это наш стратегический резерв, – подчеркнул губернатор Тюменской области Александр Моор, сообщая новость.

Новый департамент возьмет на себя ответственность за реализацию комплексных программ в области патриотического воспитания, развития добровольчества и взаимодействия с общественными объединениями. Это позволит не только поддерживать инициативы молодых людей, но и формировать системный подход к развитию молодежной политики как стратегического ресурса региона.

В структуру нового ведомства будут переданы полномочия, ранее распределённые между департаментом общественных связей и департаментом физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области. Руководить департаментом будет заместитель губернатора Алексей Райдер, который возьмет на себя кураторство этого важного направления.