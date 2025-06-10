В Госдуме предложили дать регионам право контролировать проживание мигрантов

Фракция «Новые люди» в Госдуме внесла законопроект, который позволит регионам устанавливать правила проживания мигрантов, пишут «Ведомости». В частности, инициаторы предлагают ввести возможность по ограничению проживания иностранных граждан в одной квартире, ввести нормативы жилплощади на одного человека для проживания мигрантов, а также право для субъектов федерации вводить дополнительные требования для получения ВНЖ на их территории.

Авторы законопроекта считают, что таким образом можно решить проблемы перегрузки инфраструктуры и предотвратить формирование этнических анклавов и «гетто», где иностранные граждане будут жить компактно и в большей степени игнорировать местные законы и обычаи.

«Возможность установления требований к иностранным гражданам для получения разрешения на временное проживание на уровне субъекта Российской Федерации позволит учитывать региональные особенности, защищать интересы коренных граждан и одновременно создавать понятные и прозрачные условия пребывания для самих мигрантов», – поясняется в документе.

О том, что подобные меры необходимо вводить в Югре, если регион хочет сохранить свою культурную идентичность и нормализовать нагрузку на бюджет и инфраструктуру, недавно обсуждалось в проекте «О чем говорят».