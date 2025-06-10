Госдума может запретить авиакомпаниям устанавливать свои нормы ручной клади

В Государственную думу внесён законопроект, запрещающий авиакомпаниям самостоятельно определять правила провоза ручной клади. Инициатива принадлежит сенатору Айрату Гибатдинову, соответствующий документ опубликован в думской электронной базе.

Как указано в пояснительной записке, нормативы по весу и габаритам ручной клади уже предусмотрены действующим авиационным законодательством. В связи с этим автор законопроекта считает недопустимым, чтобы перевозчики вводили дополнительные ограничения и взимали за них плату. По его мнению, принятие поправок позволит пресечь злоупотребления авиакомпаний, устанавливающих произвольные требования к ручной клади в ущерб интересам пассажиров.

Поводом для разработки документа, в частности, послужило недавнее решение Щербинского суда Москвы, который обязал авиакомпанию «Победа» пересмотреть действующие нормы. Прокуратура указывала, что перевозчик фактически лишает пассажиров возможности выбора, устанавливая заведомо минимальные размеры ручной клади. Такие действия, по мнению надзорного органа, направлены на обход законодательства и ущемление прав потребителей.

В самой авиакомпании заявили о наличии противоречий в авиационных правилах. В частности, пункты 133 и 135 Федеральных авиационных правил № 82 предполагают с одной стороны обязанность авиакомпаний обеспечить безопасное размещение ручной клади в салоне, а с другой — допускают провоз дополнительных предметов без учёта веса и габаритов, если это не нарушает требований безопасности.

Ранее ограничения «Победы» по ручной клади уже признавались незаконными. В начале 2023 года Верховный суд России постановил, что действия перевозчика нарушают законодательство: компания ограничивала провоз таких предметов, как дамские сумки и портфели, ссылаясь на внутренние нормы, не соответствующие федеральным правилам.