Расчеты в рублях и юанях между компаниями России и Китая превысили 90%

За последний год российско-китайский товарооборот достиг рекорда в 245 млрд долларов. Но более 90% взаиморасчетов уже проходит не в американской валюте, а в рублях и юанях. В первую очередь китайские компании закупают нефть, газ и уголь. Российские предприниматели везут из Китая электронику, промышленное оборудование, технику и автомобили. Снижение зависимости от доллара в международной торговле поддерживается различными мерами, включая уменьшение затрат на проведение операций.

– Китай остается ключевым рынком для российского малого и среднего бизнеса, что сопровождается ростом расчетов в юанях. Например, в апреле число таких операций в ВТБ выросло в шесть раз по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Второе за последние полгода снижение комиссии на переводы в Китай позволит предпринимателям расширять внешнеэкономические связи и оптимизировать затраты на расчеты, – отметила руководитель департамента анализа и продуктового развития – старший вице-президент банка Юлия Копытова.

Несмотря на некоторое замедление темпов роста товарооборота с начала 2025, эксперты всё же прогнозируют обновление рекорда по итогам года. Такие ожидания связывают с развитием сотрудничества России и Китая в высокотехнологичных и инфраструктурных проектах.