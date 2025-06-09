Экспертом Губернаторских чтений в Тюмени выступил Сергей Шишкин

В Тюменской области состоялись очередные Губернаторские чтения, посвященные перспективам развития региональной системы здравоохранения. Об этом сообщил губернатор Александр Моор в своем Telegram-канале.

В качестве эксперта на чтениях выступил доктор экономических наук Сергей Шишкин, возглавляющий Центр политики в сфере здравоохранения Высшей школы экономики. Сергей Шишкин также входит в президиум комиссии Госсовета РФ по направлению «Здравоохранение» и рабочую группу по здравоохранению экспертного совета при правительстве России.

По словам губернатора, обсуждение вопросов здравоохранения с экономистом оказалось интересным и полезным.

– Пришли к общему выводу – основными трендами развития здравоохранения сегодня являются повышение эффективности первичной медицинской помощи, диспансеризации и профилактики заболеваний. Одним из важнейших слагаемых успеха в решении этих задач становится цифровизация, в том числе – внедрение ИИ-технологий, – подчеркнул губернатор.

Также был отмечен запрос общества на повышение доступности и качества медицинской помощи, а также на создание более комфортных условий для пациентов.

Александр Моор подчеркнул, что в Тюменской области работа по этим направлениям ведется уже давно и будет продолжена, в том числе в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Докладчик отметил, что финансирование здравоохранения в Тюменской области превышает средний показатель по стране.

– Будем думать и искать нестандартные решения и новые точки роста, – заключил губернатор.