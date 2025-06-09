В Тюменской области откроется пять новых муниципальных пляжей

В Тюменской области завершается подготовка к купальному сезону. По итогам работы, проведенной в прошлом году по поручению губернатора Александра Моора, в 12 муниципалитетах 21 водоем рекомендован к использованию в качестве пляжей, соответствующих требованиям безопасности.

Губернатор на личной странице в соцсети отметил, что организация пляжа – это сложный и затратный процесс, требующий тщательной подготовки. Специалистам необходимо оценить качество воды и состояние дна, а также провести работы по благоустройству береговой линии.

Реализация планов по созданию новых пляжей ведется поэтапно. Часть объектов откроется уже этим летом, остальные – в 2026 и 2027 годах.

Так, в Тюмени в текущем году планируется открыть пляж на озере Круглом, а в следующем – на Нижнем Кривом. В Тюменском муниципальном округе пляж на озере Тюлькинском рядом с поселком Винзили должен появиться в 2026 году.

В Вагайском и Ишимском муниципальных округах и городе Тобольске работы по созданию пляжей будут возобновлены после стабилизации ситуации с паводком.

В 2025 году начнут работу пять новых муниципальных пляжей – в Ишиме, Тюмени, Голышмановском, Заводоуковском и Омутинском муниципальных округах. Кроме того, жители и гости региона смогут отдохнуть на девяти коммерческих пляжах.

– Обеспечить землякам возможность для комфортного и, самое главное, безопасного отдыха у воды – важная задача органов местного самоуправления, – подчеркнул Александр Моор.