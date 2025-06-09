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​Депутат Госдумы: если дети мигрантов не смогли сдать тест по русскому языку – их нужно отправлять домой

Депутат Госдумы предложил высылать детей мигрантов, не сдавших русский язык

​Депутат Госдумы: если дети мигрантов не смогли сдать тест по русскому языку – их нужно отправлять домой
Иллюстрация сгенерирована нейросетью

Депутат Государственной думы Михаил Матвеев заявил, что детей мигрантов, не сдавших тест по русскому языку и не зачисленных в школы, следует отправлять «к бабушкам в родные кишлаки», а их родителей — депортировать при повторных нарушениях. Об этом он сообщил в интервью «Газете.Ru».

Матвеев сослался на статью 5.35.1 КоАП РФ, предусматривающую ответственность за ненадлежащее воспитание несовершеннолетних. По его словам, если ребенок не учится, а родители не принимают мер, следует составлять административные протоколы. При наличии двух таких протоколов за год депутат предложил инициировать депортацию родителей.

«Если через некоторое время выяснится, что дети, не сдавшие экзамены, по-прежнему находятся в стране и не посещают учебные заведения — независимо от причины — такие случаи должны фиксироваться как административные правонарушения. Если таких два — родители должны подлежать депортации», — заявил парламентарий.

Он отметил, что итоги языкового тестирования детей мигрантов оказались хуже ожидаемого. По словам депутата, теперь встал вопрос, как быть с теми школьниками, которые уже зачислены, но слабо владеют русским языком.

«Мы даже не предполагали, что всё настолько плохо. Эти дети фактически становятся балластом в образовательной системе, мешая учебному процессу», — сказал Матвеев.

С апреля 2024 года в России вступил в силу закон, согласно которому дети иностранцев могут быть зачислены в школы только при наличии легального статуса пребывания в стране и достаточного уровня владения русским языком.


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Сегодня в 15:03, просмотров: 230, комментариев: 0
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