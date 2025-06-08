В Совфеде предложили жестко наказывать за курение в подъездах

Сенатор Олег Голов предложил ужесточить наказание за курение в подъездах многоквартирных домов. Размер административного штрафа, согласно его инициативе, может вырасти более чем в 30 раз – с текущих 500-1500 рублей до 50 тысяч. Проект закона уже подготовлен и направлен в Минздрав, сообщает РИА Новости.

По словам парламентария, мера направлена на повышение эффективности закона «Об охране здоровья граждан от воздействия табачного дыма». Несмотря на установленный запрет, жители продолжают жаловаться на соседей, которые курят в общедомовых помещениях. Это, как отметил Голов, говорит о низком уровне исполнения законодательства.

«Несмотря на установленный данным законом запрет курения в подъездах жилых домов, его соблюдение остается на низком уровне, что подтверждается многочисленными обращениями граждан», – отметил он.

Кроме того, он обратился в Минздрав с просьбой предоставить статистику нарушений закона за 2023-2025 годы, а также уточнить у Роспотребнадзора, какие дополнительные меры могли бы способствовать улучшению ситуации.