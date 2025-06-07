Ключевая ставка может упасть до 17% к концу года – мнение аналитиков

Экономисты ожидают, что Банк России продолжит снижать ключевую ставку в течение 2025 года. Об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на мнения аналитиков ведущих агентств и инвестиционных компаний.

Эксперты предполагают, что уже на ближайшем заседании совета директоров, которое состоится в июле, ставка может быть снижена с текущих 20% до 19%.

Главный экономист агентства «Эксперт РА» Антон Табах считает, что регулятор сохранит ставку на нынешнем уровне до 25 июля, после чего начнет снижать ее постепенно – на 0,5 процентного пункта за одно заседание. К концу года, по его оценке, ставка может опуститься до 17,5-18%.

Старший директор рейтингового агентства АКРА Дмитрий Куликов также прогнозирует плавное и поэтапное снижение – шагами по одному процентному пункту в течение нескольких заседаний до конца года.

Главный экономист «БКС Мир инвестиций» Илья Федоров ожидает снижения на один п.п. уже в июле. Он полагает, что такая мера поможет сбалансировать экономику и снизить риски рецессии. По его словам, банки уже начали готовиться к этому сценарию, снижая ставки по вкладам.

Аналитик компании «Финам» Игорь Додонов назвал текущее снижение скорее символическим шагом, но подчеркнул, что сам факт начала смягчения денежно-кредитной политики может стимулировать кредитную активность и создать более благоприятные условия для банковского сектора.

Напоминаем, Центробанк впервые за три года снизил ключевую ставку – с 21% до 20%.