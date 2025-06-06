Силовики вновь пришли в редакцию Ura.ru

В екатеринбургской редакции Ura.ru второй день подряд проходят оперативные мероприятия. Как рассказала РБК главный редактор издания Диана Козлова, следственные органы намерены допросить её в качестве свидетеля. Также, по словам источника издания, аналогичные повестки получили руководитель региональных редакций и один из корреспондентов.

Информацию о повторном визите силовиков подтвердил и «Коммерсантъ». По данным газеты, следователи пришли в редакцию именно с целью допроса сотрудников.

Накануне в офисе Ura.ru уже проходили обыски. Как сообщало само издание, интерес силовиков был связан с источниками информации о событиях криминального характера в Свердловской области.

Глава региональной редакции агентства Денис Аллаяров стал фигурантом уголовного дела. По версии следствия, он якобы передал взятку своему дяде — экс-начальнику отдела уголовного розыска ОП № 10 Екатеринбурга Андрею Карпову. Карпов был задержан по подозрению в превышении должностных полномочий и получении взятки. Суд отправил его под домашний арест. Что касается Аллаярова, меру пресечения ему должны избрать днём 6 июня.