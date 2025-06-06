Суд обязал «Победу» пересмотреть нормы ручной клади

Щербинский районный суд Москвы по иску прокуратуры признал действующие правила провоза ручной клади, установленные авиакомпанией «Победа», незаконными. Согласно решению суда, перевозчик обязан в течение месяца с момента вступления документа в силу увеличить допустимые размеры и вес багажа, который можно взять с собой на борт бесплатно. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на текст судебного акта.

Суд указал, что норма в виде одного места ручной клади с габаритами до 36×30×4 см, а также ограничение на товары из магазинов duty free, упакованные в пакеты размером не более 10×10×5 см, нарушают права пассажиров, пишут «Ведомости». Теперь «Победа» должна установить более реалистичные параметры: одно место ручной клади должно иметь габариты не менее 36×30×27 см и весить не менее 5 кг. Для duty free установлена новая минимальная допустимая величина пакета — 24×32×5 см.

Прокуратура, инициировавшая разбирательство, отметила, что авиакомпания злоупотребила правом, намеренно установив минимально возможные размеры ручной клади, из-за чего пассажиры фактически не могли воспользоваться этой опцией. В свою очередь, «Победа» не согласилась с претензиями надзорного органа, однако суд счёл позицию прокуратуры обоснованной.