В ЕГРН начнут указывать сведения о членах семьи с правом проживания в жилье

С 1 сентября 2025 года в России вступает в силу закон, который предусматривает внесение в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) информации о членах семьи собственника, если за ними сохраняется право пользования жилым помещением. Об этом сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко в беседе с РИА Новости, сообщают «Ведомости».

По его словам, нововведение направлено на повышение прозрачности сделок с недвижимостью и снижение рисков для покупателей. Ранее сведения о лицах, сохраняющих право проживания, можно было получить только со слов продавца, что нередко становилось причиной конфликтов и судебных разбирательств после заключения сделки. Новый порядок позволит заранее узнать о таких правах, что обеспечит правовую определенность.

«Раньше покупатель мог столкнуться с неожиданностями, когда после оформления сделки в квартире появлялись бывшие супруги, несовершеннолетние дети или другие родственники с законным правом проживания. Теперь такие сведения будут отражаться в ЕГРН — при условии отказа от приватизации или наличия соответствующего судебного решения», — пояснил Аксененко.

Информация о лицах с правом пользования жильем будет вноситься в реестр на основании заявления собственника, самого проживающего или по решению суда. Это позволит покупателям заранее проверить наличие обременений и избежать неприятных сюрпризов.

Кроме того, новая норма будет защищать интересы самих жильцов. Если лицо обладает правом проживания, оно будет уведомлено о продаже квартиры, что исключит ситуации, когда жилье продается без их ведома.