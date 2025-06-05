Выплаты по беременности и родам для иностранных граждан в России могут ограничить

В Государственной думе обсуждается инициатива, предполагающая ограничение социальных выплат мигрантам в сфере обязательного социального страхования. С предложением выступил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР), сообщает ТАСС со ссылкой на копию его обращения к вице-премьеру Татьяне Голиковой и председателю Социального фонда России Сергею Чиркову.

Согласно инициативе, выплаты по больничным листам, в том числе в связи с беременностью и родами, предлагается предоставлять только тем иностранным гражданам, которые проработали в России не менее шести месяцев и регулярно уплачивали страховые взносы. Это касается обладателей разрешения на временное проживание, вида на жительство, а также граждан стран ЕАЭС, включая тех, кто временно находится на территории страны и работает по трудовым договорам.

Помимо этого, предлагается ввести дополнительное требование — наличие не менее одного года страхового стажа для получения пособий по беременности и родам, а также по уходу за ребёнком до полутора лет. Исключение планируется сделать для граждан Белоруссии, для которых предлагается сохранить текущий порядок предоставления выплат.

Инициатива появилась на фоне обсуждения усиления миграционного контроля. Ранее, 3 июня, Следственный комитет сообщил о росте преступной активности среди несовершеннолетних мигрантов: с начала 2025 года количество зарегистрированных преступлений увеличилось на 13%, при этом число особо тяжких преступлений — на 82%. В прошлом году эти показатели составляли 8% и 56% соответственно.

В тот же день депутат от партии «Новые люди» Сардана Авксентьева направила обращение министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву, предложив законодательно запретить трудоустройство в России мигрантам, имеющим судимость.