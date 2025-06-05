​На семейную ипотеку в 2025 году направят более 1 триллиона рублей

Финансирование программы семейной ипотеки в 2025 году превысит 1 триллион рублей. Об этом сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин в эфире телеканала «Россия-24», пишет ТАСС.

По его словам, поддержка этой меры продолжается в полном объёме: программа обеспечивается государством без ограничений — всем обратившимся. При этом субсидирование ставок требует значительных бюджетных затрат, поскольку государство компенсирует разницу между рыночной ставкой и льготными условиями.

«Мы доплачиваем за каждого участника программы. Разница между ставкой, по которой банк получает деньги, и той, по которой выдает ипотеку семье — значительная, особенно в условиях высокой ключевой ставки ЦБ. Сейчас мы говорим о компенсации до 6% — и эти расходы берет на себя федеральный бюджет. В 2025 году совокупные затраты превысят триллион рублей», — пояснил Хуснуллин.

Программа «Семейная ипотека» с льготной ставкой до 6% будет действовать до 2030 года. Она распространяется на покупку жилья в новостройках и на строительство частных домов. С 1 апреля 2025 года действие программы также расширено на вторичный рынок — но только в тех населённых пунктах, где одновременно возводится не более двух многоквартирных домов.