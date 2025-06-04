В Госдуме предложили расширить программу материнского капитала

В Государственной думе РФ предложили усовершенствовать действующую программу материнского капитала, распространив её на рождение третьего и четвёртого ребёнка. С соответствующим предложением к председателю правительства Михаилу Мишустину обратился лидер партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов. Его инициативу поддержал вице-спикер Госдумы Александр Бобков, пишет Cian.

Согласно предложению, выплаты при рождении третьего и четвёртого ребёнка должны быть не ниже субсидии, которую получают семьи на второго ребёнка. В обращении подчеркивается, что размер этих выплат будет ежегодно индексироваться.

По мнению авторов инициативы, подобная мера позволит создать дополнительные стимулы для семей, рассматривающих возможность увеличения числа детей. Сейчас программа материнского капитала действует при рождении первого и второго ребёнка: за первенца предусмотрена выплата в размере 690 тысяч рублей, а при рождении второго — сумма увеличивается ещё на 222 тысячи рублей. Однако на третьего и последующих детей дополнительных выплат пока не предусмотрено.

Ранее с похожей идеей выступала председатель думского комитета по вопросам семьи, материнства, отцовства и детства Нина Останина. Она предлагала увеличивать сумму материнского капитала на 25% при рождении второго и последующих детей. По её мнению, такая мера может значительно повлиять на повышение рождаемости. Останина также отмечала, что большинство семей — около 80% — используют средства маткапитала на улучшение жилищных условий, что особенно актуально в условиях ипотечной нагрузки.

Вопрос расширения программы пока остаётся на стадии обсуждения, однако в случае его реализации материнский капитал может стать полноценной поддержкой для многодетных семей не только при появлении первых двух детей, но и в дальнейшем.