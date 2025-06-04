МВД рекомендует использовать VirusTotal для проверки подозрительных ссылок

В МВД России посоветовали гражданам быть особенно осторожными при работе с интернет-ссылками и использовать специализированные онлайн-сервисы для их проверки. Одним из таких ресурсов, по мнению ведомства, является сайт VirusTotal, с помощью которого можно выявить фишинговые страницы или вредоносное программное обеспечение, сообщает ТАСС.

«Если вы получили подозрительную ссылку, не переходите по ней. Вместо этого скопируйте адрес и откройте сайт VirusTotal через любой поисковик. На платформе выберите раздел проверки URL-адресов, вставьте ссылку и нажмите кнопку поиска», — пояснили в Главном управлении МВД России по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий.

В ведомстве уточнили, что после анализа на сайте будет представлен список результатов от различных антивирусных систем. Если хотя бы один из показателей будет выделен красным цветом, это может свидетельствовать об опасности ресурса. В таком случае переход по ссылке строго не рекомендуется.