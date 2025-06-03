​ФПК опровергла изменения в инструкциях для пассажиров после аварии в Брянской области

Федеральная пассажирская компания (ФПК, дочерняя структура РЖД) заявила, что не вносила изменений в инструкции для поездных бригад после недавней аварии пассажирского поезда, следовавшего по маршруту Климов – Москва. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Поводом для заявления стали публикации в ряде СМИ и Telegram-каналов, где утверждалось, что пассажирам якобы начали рекомендовать ложиться головой к двери, а не к окну. В ФПК опровергли эти сообщения и подчеркнули, что они не соответствуют действительности.

Компания призвала представителей прессы и пользователей социальных сетей перепроверять информацию и при необходимости обращаться напрямую за официальными комментариями.