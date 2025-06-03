Умер ​известный композитор Евгений Дога

На 89-м году жизни ушёл из жизни народный артист СССР, композитор Евгений Дога. Об этом сообщило телеканала ТСВ (Приднестровье).

Дога был одним из самых известных молдавских и советских композиторов, дирижёром, педагогом, автором музыки к культовым фильмам и выдающихся симфонических произведений. Он родился 1 марта 1937 года в селе Мокра Рыбницкого района (ныне — территория Приднестровья). Музыкальное образование получил в Кишиневском музыкальном училище, а затем в консерватории.

Известность к Доге пришла в 1960-х годах благодаря симфонической и камерной музыке, но настоящую всесоюзную славу ему принесла работа в кино. Вальс из фильма «Мой ласковый и нежный зверь» (1978) стал одним из самых узнаваемых музыкальных произведений XX века. Также популярность композитору принесла музыка к фильму «Табор уходит в небо» (1976).

За свою карьеру Дога написал оперы, балеты, симфонии, музыку для театра и более 200 фильмов. Сотрудничал с известными режиссёрами, в числе которых — Эмиль Лотяну и Сергей Параджанов.

Помимо творческой деятельности, композитор занимался педагогикой, преподавал в Кишинёвской консерватории, был депутатом Верховного Совета СССР, а в 2017 году выдвигался кандидатом на пост президента Молдовы. В Молдове после смерти Евгения Доги объявлен национальный траур.