В школах России с 2026 года будут преподавать «духовно-нравственную культуру»

С 2026 года ученики 5-7 классов начнут изучать новый обязательный предмет — «Духовно-нравственная культура России». Об этом в интервью ТАСС сообщил ректор Московского педагогического государственного университета (МПГУ) Алексей Лубков.

По его словам, на преподавание дисциплины в пятом классе отведут 17 часов в год, а в шестом и седьмом — по 34 часа. До ноября 2025 года планируется завершить подготовку рукописей всех учебников. Поскольку предмет будет включен в основную учебную программу, школьный учебный план ждет структурное обновление, пишут «Ведомости».

«Это будет один из важных мировоззренческих курсов», — отметил Лубков, подчеркнув, что занятия будут посвящены изучению духовно-нравственных ценностей русской и российской цивилизации через примеры подвигов и жизнеописания героев.

Разработкой учебников занимается МПГУ, участие в проекте, по данным агентства, принимает митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов).

О возвращении в школы предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (ОДНКР) ранее сообщал министр просвещения Сергей Кравцов. По его словам, преподавание курса начнётся с 1 сентября 2026 года. Патриарх Кирилл заявлял, что вести дисциплину будут, в частности, учителя истории.