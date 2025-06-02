В 2027-2028 годах в российских самолетах появится доступ в интернет

Пассажиры российских авиакомпаний смогут воспользоваться интернетом во время полетов уже в 2027-2028 годах. Об этом сообщил заместитель генерального директора компании «Бюро 1440» Дмитрий Агафонов, выступая на 10-й конференции «Цифровая индустрия промышленной России» в Нижнем Новгороде, пишут «Ведомости».

Он уточнил, что предоставление услуги станет возможным примерно через полгода после завершения формирования низкоорбитальной спутниковой группировки, над созданием которой работает компания. Полный запуск группировки запланирован на 2027 год. «По текущим графикам, когда мы заканчиваем формировать группировку, с лагом в полгода — может, чуть дольше — сервис будет готов к использованию на борту», — отметил Агафонов.

Он также сослался на результаты опросов, согласно которым около 67% пассажиров считают наличие интернета во время полета критически важной опцией.