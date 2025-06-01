В Тюмени открыли арт-пространство в честь Шатунова

В Тюмени появился необычный уголок памяти. 29 мая под Профсоюзным мостом открыли пространство, посвященное Юрию Шатунову – фронтмену легендарной группы «Ласковый май». Проект реализовала компания «Брусника» совместно с художником Андреем Топоровым.

Вместо привычного мемориала под мостом создали «многослойное» пространство: на колоннах размещены строки из песни «Детство», конструкции стилизованы под кассетный плеер, а одна из колонн – под шариковую ручку Bic, которой в 90-х перематывали пленку.

«В итоге колонны моста стали осями катушек, балка — клавишами плеера, светильники – катушками. Последние были изготовлены на заказ. Это уникальный для города объект. Одна из колонн стилизована под шариковую ручку Bic. Она была нужна, чтобы перемотать пленку, если сели батарейки», – рассказали корреспонденту siapress.ru представители «Брусники».

Концепция получила одобрение вдовы артиста, а цитаты из песни –официальное согласие на использование.

Глядя на пример Тюмени, возникает естественный вопрос – возможно ли подобное в Сургуте? В городе есть как минимум два потенциальных пространства под мостами, где можно было бы реализовать арт-объекты или мемориальные зоны:

Под мостом через Сайму в районе улицы Энгельса,

Под мостом по улице Аэрофлотской на пересечении с Нефтеюганским шоссе.

Нужно такое Сургуту? Пишите свое мнение в комментариях!