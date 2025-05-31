В филиале Областной больницы №12 в Упорово установлен новый современный рентген-аппарат

В селе Упорово в филиале Областной больницы №12 начал работу новый рентгенологический комплекс, приобретённый в рамках региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Аппарат ежедневно используется для проведения около 60 исследований, рассказали в департаменте здравоохранения Тюменской области.

Новый рентген оснащён лифтом для регулировки высоты стола, что значительно облегчает укладку пациентов, особенно пожилых, с травмами и с ограниченными возможностями. Благодаря подвижному штативу возможно выполнение сложных проекций и нестандартных укладок, что расширяет диагностические возможности.

Современная система визуализации и программное обеспечение аппарата учитывают возраст и комплекцию пациентов, обеспечивая высокое качество снимков при минимальной дозовой нагрузке. Это способствует ускорению диагностики и повышению её точности, а также сокращает время ожидания результатов.

– Теперь наше медучреждение располагает уникальной рентгенологической системой с тремя рабочими местами и функцией линейной томографии. Это облегчает и ускоряет проведение исследований как для пациентов, так и для медицинского персонала, — отметила и. о. заведующего филиалом Айсель Ямова.

Установка нового оборудования значительно повысит качество медицинской помощи в Упоровском районе и улучшит комфорт пациентов.