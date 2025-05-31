В Тюменской области впервые заключен комплексный договор на теплоснабжение

В регионе подписан уникальный единый договор на технологическое присоединение к тепловым сетям УСТЭК сразу семи организаций. Среди участников — крупные застройщики и концессионер, реализующий масштабный проект строительства межуниверситетского кампуса в Тюмени.

Директор департамента ЖКХ Тюменской области Семён Тегенцев отметил, что такой комплексный подход — новый и эталонный опыт для региона.

– Планируемые к строительству коммуникации позволят обеспечить большой район от ул. Алебашевской до озера Круглое необходимым количеством ресурсов для перспективы её развития. Это большая работа, которая имеет эталонный аспект, потому что в практике такого ещё не было. Мы, решая несколько задач по обеспечению одной территории, решаем задачу развития всего района, – подчеркнул он.

В рамках проекта запланирована прокладка теплотрассы от магистральной линии по улице Дамбовской с переходом через реку Туру и улицу Мельникайте в створе улицы Т. Кармацкого. Работы по строительству начнутся уже в 2025 году.

Отдельно стоит отметить межуниверситетский кампус, который строится в рамках федерального проекта «Создание сети современных кампусов» национального проекта «Молодёжь и дети». Новый комплекс станет важным образовательным и культурным центром города. Ранее сообщалось о старте масштабных работ по обеспечению объекта инженерными коммуникациями.

Этот договор открывает новую страницу в развитии инфраструктуры Тюменской области, позволяя комплексно и эффективно обеспечивать теплом крупные территории и значимые объекты региона.