Проекты по развитию туризма в Тюменской области могут получить миллион на развитие

Правительство Тюменской области объявило о начале приёма заявок на получение субсидий для поддержки проектов в сфере внутреннего и въездного туризма. Максимальный размер финансовой помощи для одного проекта составляет до 1 миллиона рублей, сообщили в департаменте потребительского рынка и туризма региона.

Поддержка предоставляется юридическим лицам и предпринимателям, которые реализуют проекты в следующих направлениях:

автотуризм;

событийный туризм;

туризм в сельской местности;

инклюзивный туризм;

разработка сувенирной продукции;

использование информационных сервисов в туризме;

промышленный туризм.

Заявки принимаются через государственную информационную систему «Портал конкурсов на получение субсидий Тюменской области» до 17 июня 2025 года.

– Порядок предоставления субсидий из областного бюджета на поддержку проектов развития сферы внутреннего и въездного туризма региона размещен на портале органов государственной власти Тюменской области и на «Портале конкурсов на получение субсидий Тюменской области», – уточнили в департаменте.

Эта мера направлена на развитие туристической отрасли региона и поддержку инициатив, способствующих привлечению гостей и развитию внутреннего туризма.