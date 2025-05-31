Тюменские специалисты — призёры Всероссийского чемпионата «Профессионалы»

Представители Тюменской области успешно выступили в финале Всероссийского чемпионата «Профессионалы» по компетенциям креативных индустрий и информационных технологий. В церемонии награждения участвовал заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко, рассказали в департаменте труда и занятости населения региона.

В индивидуальном зачёте тюменцы завоевали две серебряные медали: Навбахор Шомахмудова в компетенции «Дизайн интерьера» и Владислав Гончаров в дисциплине «3D-моделирование для компьютерных игр» (индустриальный зачет).

Впервые за три года чемпионата участники соревновались не только индивидуально, но и в командах, состоящих из представителей разных регионов и компетенций. Тюменские команды показали высокие результаты:

Первое место заняли Владислав Гончаров и Дания Гильманова в «3D-моделировании для компьютерных игр»;

и в «3D-моделировании для компьютерных игр»; Первое место также получила Навбахор Шомахмудова в «Дизайне интерьера»;

в «Дизайне интерьера»; Второе место завоевала Дарья Зонова в компетенции «Разработка компьютерных игр и мультимедийных приложений».

Высокие достижения молодых специалистов из Тюменской области подтверждают эффективность региональной системы подготовки кадров в сфере креативных индустрий и ИТ.