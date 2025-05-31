16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  78,6171   EUR  89,2512  

Новости

Больше новостей
Надо ли наказывать пассажиров, встающих со своих мест до полной остановки самолета?

Да, потому что авиакомпания отвечает за их здоровье и жизнь и не должна страдать из-за беспечного отношения людей к правилам авиаперевозок 46.1%

Да, потому что с дикарями по-другому никак 36%

Нет 11.2%

Не знаю 6.7%

Всего голосов: 89

Комментировать
0
Больше опросов

​Тюменцы завоевали призовые места на Всероссийском чемпионате «Профессионалы»

Тюменские специалисты — призёры Всероссийского чемпионата «Профессионалы»

​Тюменцы завоевали призовые места на Всероссийском чемпионате «Профессионалы»
t.me/dtzn_tyumen

Представители Тюменской области успешно выступили в финале Всероссийского чемпионата «Профессионалы» по компетенциям креативных индустрий и информационных технологий. В церемонии награждения участвовал заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко, рассказали в департаменте труда и занятости населения региона.

В индивидуальном зачёте тюменцы завоевали две серебряные медали: Навбахор Шомахмудова в компетенции «Дизайн интерьера» и Владислав Гончаров в дисциплине «3D-моделирование для компьютерных игр» (индустриальный зачет).

Впервые за три года чемпионата участники соревновались не только индивидуально, но и в командах, состоящих из представителей разных регионов и компетенций. Тюменские команды показали высокие результаты:

  • Первое место заняли Владислав Гончаров и Дания Гильманова в «3D-моделировании для компьютерных игр»;
  • Первое место также получила Навбахор Шомахмудова в «Дизайне интерьера»;
  • Второе место завоевала Дарья Зонова в компетенции «Разработка компьютерных игр и мультимедийных приложений».

Высокие достижения молодых специалистов из Тюменской области подтверждают эффективность региональной системы подготовки кадров в сфере креативных индустрий и ИТ.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 15:38, просмотров: 194, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Югорчане поздравляют первого губернатора региона Александра Филипенко с 75-летием 382
  2. ​Депутат заявил, что Югра – «историческая родина» мигрантов. Его слова проверит комиссия по этике 379
  3. ​«Победу» уличили в абсурдных правилах провоза ручной клади – суд признал их незаконными 371
  4. ​В Сургуте с 1 июня изменится движение автобусов №10 и №36 325
  5. ​В Тюменской области продолжается поддержка пострадавших от паводка 301
  6. ​Это народная любовь: впервые при действующем губернаторе прежнему главе Югры уделили столько внимания 254
  7. ​Тюменская область ставит рекорды: рост инвестиций и населения 246
  8. ​Ограничивать ли продажу алкоголя в Югре? Мнения читателей СИА-ПРЕСС разделились 224
  9. ​Александр Моор отметил успешный старт посевной кампании в Тюменской области 214
  10. ​Александр Моор оценил вклад предпринимателей в развитие Тюменской области 210
  1. ​Кролики без воды и корма: в Сургуте в бывшем магазине устроили живой уголок 2783
  2. ​Новицкий прав 2410
  3. ​В России хотят обязать не скрывать религиозные символы на упаковке и афишах 1948
  4. ​Про выпускной – глазами выпускницы: в Сургуте сняли трогательное видео 1878
  5. Идеальным решением относительно пустующего здания «Газпрома» в Сургуте был бы снос и строительство чего-то полезного 1793
  6. ​Владимир Богданов празднует свой день рождения 1778
  7. ​Сургут вложит более 100 миллионов в обновление остановок 1696
  8. Пилотажная группа «Барсы» поддерживают в рабочем состоянии технику из СССР, несмотря на дефицит запчастей 1648
  9. Идею патриотического центра в Сургуте стоит расширить до создания крутейшего технического музея в Тюменской области 1617
  10. ​«Торпедо» - в РПЛ 1592
  1. ​Человеческое пространство 7971
  2. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 8-11 мая? // АФИША 7022
  3. ​В Сургуте пошла река Обь // ФОТОФАКТ 6431
  4. ​Куда не проехать 9 мая: власти Сургута сообщили об изменениях перекрытия движения 6413
  5. ​Сургут массово отпразднует 80-летие Победы: шествие «Бессмертного полка», ретро-авто и праздничные концерты 6289
  6. ​Югорчанам запретили держать дома львов, змей и даже сов 5849
  7. В Сургуте отметят День Победы тематическими выставками, мастер-классами и праздничными концертами 5337
  8. ​Новогодний бал - в пользу обороны 4783
  9. ​Сажайте по-человечески 4587
  10. ​Треугольники судьбы 4417

последние комментарии читаемые комментируемые

Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика