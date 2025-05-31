Александр Моор отметил роль ИИ в развитии бизнеса Тюменской области

Губернатор Тюменской области Александр Моор отметил важность предпринимателей для экономики региона и рассказал о перспективах сотрудничества.

27 мая в Тюмени прошёл форум «День предпринимателя – 2025», где губернатор Александр Моор подчеркнул ключевую роль предпринимательского сообщества в экономическом росте региона.

– Без бизнеса развитие Тюменской области было бы невозможным, — заявил глава региона в приветственном слове.

За последние шесть лет количество предпринимателей в области выросло почти на 10 тысяч — сегодня их более 76 тысяч, а число самозанятых превысило 150 тысяч человек. Губернатор отметил, что регион активно реализует национальный проект «Малое и среднее предпринимательство», а также поддерживает бизнес через субсидии, гранты и микрозаймы.

Одной из главных тем форума стало внедрение искусственного интеллекта. По словам Александра Моора, технологии ИИ уже применяются в сфере управления, здравоохранения, транспорта и агропромышленного комплекса.

– Эти технологии меняют нашу жизнь, и сегодня мы обсудим, как максимально эффективно использовать их в бизнесе, — добавил губернатор.

Эксперты также отметили успешный опыт Тюменской области в межрегиональном сотрудничестве, когда технологические решения одного региона помогают решать задачи другого. В обсуждениях приняли участие более 2 тысяч предпринимателей и 30 спикеров со всей страны.

Форум прошёл в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» и включал практические сессии, дискуссии и консультации для начинающих и действующих бизнесменов.