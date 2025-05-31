16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  78,6171   EUR  89,2512  

Новости

Больше новостей
Надо ли наказывать пассажиров, встающих со своих мест до полной остановки самолета?

Да, потому что авиакомпания отвечает за их здоровье и жизнь и не должна страдать из-за беспечного отношения людей к правилам авиаперевозок 46.1%

Да, потому что с дикарями по-другому никак 36%

Нет 11.2%

Не знаю 6.7%

Всего голосов: 89

Комментировать
0
Больше опросов

​«Победу» уличили в абсурдных правилах провоза ручной клади – суд признал их незаконными

Авиакомпания «Победа» прокомментировала обвинения в жестких правилах провоза ручной клади

​«Победу» уличили в абсурдных правилах провоза ручной клади – суд признал их незаконными
Фото: freepik.com

Прокуратура уличила авиакомпанию «Победы» в слишком жестких правилах провоза ручной клади. Размеры одного из вариантов багажа были сокращены до ширины 4 сантиметра, установила Московская межрегиональная транспортная прокуратура.

«Размеры ручной клади были существенно сокращены, что фактически не позволяло провозить находящиеся при пассажирах вещи. Тем самым «Победа» умышленно создала заведомо неприемлемые условия, исключающие возможность свободной перевозки вещей, размеры которых по закону не подлежат ограничению (например, портплед, устройство для переноса ребенка, складное кресло-коляска, дамская сумочка, портфель или рюкзак, букет цветов и т.д.)», – говорится в сообщении.

Щербинский районный суд Москвы согласился с доводами прокуратуры и признал такие правила незаконными.

В пресс-службе «Победы» отметили РБК, что судебное решение пока не вступило в силу, а мотивированное решение пока не готово.

«Мы не можем ознакомиться с выводами судьи», – рассказали в авиакомпании.

Там также подчеркнули, что у клиентов есть два варианта провоза ручной клади:

  1. Сверхкомпактный ы в рамках нормы бесплатного багажа: 4×36×30 см, весом до 5 кг;
  2. Стандартный — с габаритами до 36×30×27 см, подходящий под калибратор. Именно этим вариантом, по данным перевозчика, пользуются 99% клиентов.

Что касается дополнительных личных вещей, таких как портфель, дамская сумка, костюм в портпледе и букет, авиакомпания уточняет, что они допускаются на борт только в случае, если не нарушают права других пассажиров и требования безопасности.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 12:07, просмотров: 135, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Древний и современный Ямал языком современного искусства // ONLINE 931
  2. В Сургуте из-за замечания избили пенсионерку 715
  3. Почти миллион в месяц: сургутянам рассказали о самых высоких зарплатах руководителей вузов и колледжей города 655
  4. ​Год работы Руслана Кухарука. Официальная версия 594
  5. ​Рособрнадзор: за два дня ЕГЭ с экзаменов удалили более 200 школьников 583
  6. ​Врачи Сургута удалили кисту размером с арбуз 573
  7. Противодействие экстремизму, новые меры против мошенников и помощь бизнесу – какие законы вступают в силу в июне 557
  8. ​«Применять опыт Вологодской области можно только после всесторонней оценки»: психиатр о борьбе с алкоголизмом в Югре 523
  9. ​Тюменская область поддержит 110 проектов СОНКО на сумму более 107 млн рублей 519
  10. Клиенты Ханты-Мансийского НПФ перевели 741 млн рублей в Программу долгосрочных сбережений 504
  1. ​Кролики без воды и корма: в Сургуте в бывшем магазине устроили живой уголок 2735
  2. ​Новицкий прав 2317
  3. ​В России хотят обязать не скрывать религиозные символы на упаковке и афишах 1886
  4. ​Про выпускной – глазами выпускницы: в Сургуте сняли трогательное видео 1826
  5. ​Звезды оставили след в ХМАО // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 1785
  6. Идеальным решением относительно пустующего здания «Газпрома» в Сургуте был бы снос и строительство чего-то полезного 1750
  7. ​Владимир Богданов празднует свой день рождения 1717
  8. ​Сургут вложит более 100 миллионов в обновление остановок 1642
  9. ​Власти Сургута введут ограничения для электросамокатов 1624
  10. Пилотажная группа «Барсы» поддерживают в рабочем состоянии технику из СССР, несмотря на дефицит запчастей 1587
  1. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 1-4 мая? // АФИША 9702
  2. ​Центральный рынок Сургута начали реконструировать: к осени обещают обновленную крышу 8569
  3. ​Человеческое пространство 7937
  4. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 8-11 мая? // АФИША 6961
  5. ​В Сургуте пошла река Обь // ФОТОФАКТ 6377
  6. ​Куда не проехать 9 мая: власти Сургута сообщили об изменениях перекрытия движения 6361
  7. ​Сургут массово отпразднует 80-летие Победы: шествие «Бессмертного полка», ретро-авто и праздничные концерты 6226
  8. ​Югорчанам запретили держать дома львов, змей и даже сов 5788
  9. В Сургуте отметят День Победы тематическими выставками, мастер-классами и праздничными концертами 5282
  10. ​Новогодний бал - в пользу обороны 4731

последние комментарии читаемые комментируемые

Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика