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​В Тюмени создадут новый индустриальный парк «Рощино»

У тюменского аэропорта создадут индустриальный парк

​В Тюмени создадут новый индустриальный парк «Рощино»
t.me/av_moor

Губернатор Тюменской области Александр Моор подписал распоряжение о создании индустриального парка «Рощино» в районе международного аэропорта Тюмени. Проект реализуется за счет частных инвестиций на площади 15,6 гектара. Об этом глава региона сообщил в личном телеграм-канале.

В новом индустриальном парке планируется строительство производственных, складских и офисных помещений в формате light industrial, которые будут предоставляться предпринимателям в аренду. Это позволит развивать малый и средний бизнес, создавая комфортные условия для производства и логистики.

«Рощино» станет частью уже действующей сети индустриальных парков региона. Сейчас в Тюменской области успешно работают парки «Боровский» и «Богандинский», а также ведется создание промышленного технопарка «ДСК-500».

Кроме того, в прошлом году началось проектирование индустриального парка «Московский» в Тюменском районе, который будет оснащен современной инженерной инфраструктурой и рассчитан на привлечение новых производств.

– Важно, что резиденты индустриальных парков получают доступ к региональным мерам господдержки бизнеса. Ключевым девелопером и архитектором этих проектов выступает Агентство инфраструктурного развития Тюменской области. Создание сети промышленных парков – важный шаг в укреплении позиций Тюменской области, как одного из ведущих промышленных центров России, – подчеркнул Александр Моор.


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Сегодня в 17:52, просмотров: 172, комментариев: 0
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