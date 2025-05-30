На поддержку проектом тюменских НКО направят 107 млн рублей

В Тюменской области по итогам конкурса для социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО) будет поддержано 110 проектов на общую сумму более 107 млн рублей. Об этом сообщил губернатор региона Александр Моор.

– В этом году мы посвятили конкурс 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и Году героев в Тюменской области. В итоге наибольшее количество проектов поддержано в направлениях, связанных с сохранением исторической памяти, поддержкой и сопровождением участников СВО и их семей, – рассказал глава региона в личном телеграм-канале.

География победителей конкурса расширилась — в числе получателей грантов представители 14 муниципалитетов региона. В команды включены ветераны боевых действий, что способствует их адаптации и возвращению к мирной жизни.

– Социально ориентированные некоммерческие организации — важный инструмент нашей социальной политики. Общественники дополняют систему государственных гарантий, оперативно реагируя на сложные ситуации. За что им большое спасибо, – добавил губернатор.