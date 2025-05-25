Одним из организаторов Технодней на TNF 2025 станет КазМунайГаз

Начался приём заявок на участие в Технологических днях Промышленно-энергетического форума TNF 2025, которые пройдут 16-17 сентября на площадке форума. Это мероприятие предоставляет компаниям возможность представить свои инновационные проекты и наладить прямой диалог с заказчиками.

– В этом году компании, представляющие свои проекты на форум в этом формате, получат дополнительные возможности. Так, впервые одним из организаторов станет АО НК «КазМунайГаз» (Республика Казахстан). Участие казахской национальной нефтяной компании повысит перспективы участников Техдней выйти на международные рынки и усилит международный трек TNF, – рассказали организаторы.

Формат Технологических дней ориентирован в первую очередь на малый и средний бизнес, позволяя напрямую взаимодействовать с крупными компаниями-недропользователями. За годы проведения мероприятия было получено несколько сотен заявок, что подтверждает востребованность данной площадки.

– Направления для отбора на Технологические дни формируются с учетом актуальных вызовов и потребностей компаний-недропользователей. Проекты проходят экспертизу специалистов Нефтегазового кластера и компаний-организаторов. Лучшие решения будут представлены на полях форума TNF. Также отобранные проекты получат возможность попасть в Техноброкер двух крупнейших нефтегазовых компаний, – добавили в пресс-службе TNF.

Подать заявку и ознакомиться с подробной информацией можно на официальном сайте форума по ссылке. Приём заявок продлится до 31 июля 2025 года.

Форум TNF 2025, посвященный теме «Технологическое лидерство: объединяя усилия», пройдет в Тюмени 15–18 сентября. Программа будет разделена на четыре дня: «Человеческий капитал», «Технологии и процессы», «Стратегии» и «Цифра в ТЭК».

TNF является ключевой площадкой для российской нефтегазовой отрасли, объединяя производителей оборудования и услуг, недропользователей и органы, определяющие промышленно-технологическую политику.