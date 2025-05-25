Стартовала регистрация на молодежный форум «УТРО»

Тюменский межуниверситетский кампус будет представлен на форуме молодежи Уральского федерального округа «УТРО», который состоится в сентябре. Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.

– Главная тема форума в этом году – «Молодые профессионалы России». Привлечение новых кадров – важное направление для всех регионов УФО. Мы обязательно поделимся своим опытом. Например, расскажем о работе над Межуниверситетским кампусом. Одна из главных его задач – как раз укрепление кадрового потенциала. Напомню, Межуниверситетский кампус мы строим в рамках федерального проекта «Создание сети современных кампусов» нацпроекта «Молодежь и дети», – написал глава региона в личном телеграм-канале.

Регистрация на форум утром уже началась. Подать заявку на участие можно на платформе Росмолодёжь.Форумы. Ожидается, что участникам станут не меньше полутора тысяч студентов и школьников со всего УФО и из других регионов России.

– Готовим насыщенную программу. На форуме можно будет получить новые знания, познакомиться с возможностями для реализации своих идей, и что особенно важно – найти единомышленников. <...> Конечно, на форуме будут не только образовательные треки, но и культурная программа. Сделаем «УТРО» настоящим праздником для молодёжи. Присоединяйтесь, – добавил Александр Моор.