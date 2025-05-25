Вячеслав Володин предложил ввести закон о защите религиозных символов

В Госдуме готовят законопроект, направленный на защиту религиозных символов. Поводом стали обращения граждан, недовольных ретушированием культовых изображений в рекламе, СМИ и на товарах. Об этом сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин в своих соцсетях.

Новая норма, по задумке, будет касаться следующих сфер: СМИ, интернет-ресурсы, реклама и наружные вывески, товарная упаковка и услуги, государственные и муниципальные знаки и эмблемы, объявления и другие визуальные носители.

По словам Володина, эта инициатива направлена на защиту прав верующих и формирование уважительного отношения к духовным ценностям в многоконфессиональной стране.