Концертный зал в Тобольске планируют достроить в 2027 году

В Тобольске стартовало строительство современного концертного зала, который станет важным культурным и туристическим центром города. Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор в личном телеграм-канале.

Новый концертный зал будет расположен в подгорной части Тобольска и станет ключевым элементом мастер-плана туристического каркаса города, рассчитанного до 2040 года. Главная цель этого документа — объединить Верхний и Нижний посады Тобольска в единый и привлекательный туристический маршрут.

– На современной площадке планируется проводить концерты, спектакли, устраивать гастроли лучших творческих коллективов. В том числе и в рамках фестиваля «Лето в Тобольском кремле», который мы проводим при поддержке компании СИБУР, — отметил губернатор.

Проект реализуется в рамках программы «Тобольск настоящий», которая демонстрирует, как социально ответственный бизнес способствует улучшению качества жизни в регионе. Вместе с концертным залом будет создана прогулочная зона – новое общественное пространство для жителей и гостей города.

Планируется, что строительство концертного зала и благоустройство прилегающей территории завершатся в 2027 году.