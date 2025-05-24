Автопроизводитель Mazda возобновил продажи в РФ с гарантией три года или 100 тыс. км пробега

Японский автопроизводитель Mazda официально возобновил продажи автомобилей в России. В салоны вернулись популярные модели CX-5 и CX-50, на которые теперь распространяется заводская гарантия – три года или 100 тыс. км пробега. Об этом сообщили в пресс-службе представительства марки редакции Autonews.ru.

Как рассказали в российском представительстве компании ООО «Мазда Мотор Рус», автомобили поставляются преимущественно из Китая через официальных партнеров. Часть машин уже доступна у дилеров, другая – находится на центральном складе и поступит в продажу в ближайшее время.

«ООО «Мазда Мотор Рус» предлагает программу безвозмедного устранения неисправностей, возникших в период эксплуатации автомобилей в течение трех лет или 100 тыс. км пробега в зависимости от того, что наступит раньше», – добавили в российском представительстве японской марки.

Также в продаже остаются автомобили, которые дилеры привозят самостоятельно. На них действует гарантия по страховке или по локальным условиям самих дилеров.

Корреспондент siapress.ru связался с официальным дилерским центром Mazda «Восток-Моторс» в Сургуте, чтобы уточнить, как возвращение бренда отразилось на локальном рынке.

Как рассказал сотрудник отдела продаж Денис Немежинский, в настоящее время салон не осуществляет продаж новых автомобилей Mazda.

«Салон у нас уже, наверное, больше года на консервации. Параллельного импорта нет, и новых автомобилей Mazda тоже нет. В наличии есть только автомобили с пробегом – Mazda 6, CX-5 2020-2021 годов и CX-9 2019 года. Всего около семи машин», – сообщил он.

Также Немежинский отметил, что новость о возвращении Mazda в Россию в дилерском центре слышали, однако официальной информации от представительства пока не поступало. Сейчас в «Восток-Моторс» работает только сервисный центр.