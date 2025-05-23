В Заводоуковске новая эндоскопическая система поможет выявлять рак на ранних стадиях

В эндоскопическом кабинете поликлиники Областной больницы №12 города Заводоуковска появилось новое современное оборудование, позволяющее повысить точность диагностики и расширить возможности лечения. Об этом сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области.

Новая эндоскопическая система поступила в медучреждение в рамках региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения», реализуемой в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

В больнице Заводоуковска успешно функционируют три эндоскопических кабинета, оснащенных современным оборудованием. Новое приобретение позволило расширить возможности одного из них.

Главный врач Областной больницы №12 Николай Сипачёв отметил, что врачи уже успешно работают на новом оборудовании, которое позволяет лучше дифференцировать злокачественные новообразования, выполнять аргонно-плазменную коагуляцию и останавливать кровотечения.

– Мы уделяем большое внимание эндоскопическим технологиям. Правильная организация медицинской помощи, своевременная эндоскопическая диагностика, а также удаление эндоскопическими методами новообразований, в первую очередь ободочной кишки, позволяет избежать тех стадий опухолевых процессов, когда радикация лечения уже не возможна, – подчеркнул Николай Сипачёв.

Новое оборудование позволит врачам Областной больницы №12 оказывать более качественную и своевременную медицинскую помощь жителям Заводоуковска и близлежащих районов, способствуя раннему выявлению и эффективному лечению заболеваний.