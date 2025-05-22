Фестиваль «Город равных» пройдет в Тюмени 10 июня

10 июня Тюмень распахнет двери для инклюзивного фестиваля #ГородРавных, который объединит творческие коллективы, людей с инвалидностью и их семьи.

– Ежегодно фестиваль объединяет инклюзивные творческие коллективы Тюмени, людей с инвалидностью и членов их семей. Он направлен на поддержку и популяризацию инклюзивного творчества, а также формирование позитивного отношения к людям с ограниченными возможностями здоровья, – рассказали в департамента социального развития Тюменской области.

Организаторами фестиваля выступают департамент социального развития Тюменской области и Региональный центр сопровождения и комплексной реабилитации инвалидов.

Гостей и участников #ГородРавных ждет насыщенная программа, включающая:

Разнообразные мастер-классы, где каждый сможет попробовать себя в новом виде творчества.

Яркую концертную программу, в которой примут участие инклюзивные творческие коллективы Тюмени, демонстрируя свои таланты и вдохновляя зрителей.

Ярмарку изделий декоративно-прикладного творчества, выполненных руками талантливых людей с инвалидностью. Здесь можно будет приобрести уникальные сувениры и поддержать мастеров.

Фестиваль #ГородРавных начнется в 10:00 на пешеходной улице Дзержинского. Присоединиться к празднику творчества и добра может каждый желающий. Организаторы приглашают всех тюменцев стать частью этого важного и вдохновляющего события, которое помогает сделать Тюмень городом равных возможностей для всех.

Ранее губернатор Тюменской области Александр Моор отметил:

– Общаясь с нашими земляками с ограниченными возможностями здоровья, убеждаюсь – среди них очень много сильных духом людей с активной жизненной позицией. Инвалидность для них – не приговор. Они могут и, главное, хотят трудиться. Поэтому уверен, что в перспективе мы сможем помочь еще большему количеству людей с ограниченными возможностями здоровья найти дело по душе.