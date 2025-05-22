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​Тюменцы активно выбирают, как преобразятся их города: более 100 тысяч голосов за проекты благоустройства

Более 100 тысяч жителей Тюменской области приняли участие в голосовании за объекты благоустройства

​Тюменцы активно выбирают, как преобразятся их города: более 100 тысяч голосов за проекты благоустройства
t.me/av_moor

Жители Тюменской области участвуют голосовании за дизайн-проекты для благоустройства общественных территорий. По данным на 22 мая, более 100 тысяч жителей региона уже отдали свои голоса за наиболее понравившиеся варианты. Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор в своем официальном телеграм-канале.

Голосование проходит в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни».

– Проект «Формирование комфортной городской среды» – это реальная возможность для всех нас сообща менять города к лучшему, делать их более уютными, удобными и красивыми, – подчеркнул Александр Моор.

Губернатор также отметил, что работы по благоустройству объектов, дизайн которых был выбран в прошлом году, уже идут полным ходом. В 2025 году преобразятся семь общественных территорий.

С 2019 по 2024 год в Тюменской области только по национальному проекту было благоустроено 79 дворовых территорий и 33 общественных пространства, что значительно улучшило качество жизни жителей региона.

Александр Моор призвал тюменцев не оставаться в стороне и принять участие в голосовании, которое продлится до середины июня. Выразить свое мнение можно на портале zagorodsreda.gosuslugi.ru, выбирая дизайн-проекты, которые будут реализованы в 2026 году.


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Сегодня в 18:11, просмотров: 146, комментариев: 0
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