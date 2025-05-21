Тюменцы поборются за гранты на развитие фермерского хозяйства

Завершился прием заявок на получение гранта «Агростартап» в Тюменской области, вызвав значительный интерес среди жителей сельских территорий. Более 30 человек подали документы на получение финансовой поддержки в размере до пяти миллионов рублей для запуска или развития собственного фермерского хозяйства.

Активное участие в подготовке предпринимателей к участию в конкурсе принял Центр компетенций в сфере сельхозкооперации и поддержки фермеров «Мой бизнес». Специалисты центра оказывали всестороннюю консультационную помощь, включающую разработку бизнес-планов, сбор и оформление необходимых документов, а также помощь в подаче заявок через цифровую платформу.

– Данная мера поддержки очень востребована в регионе, так как дает возможность получить финансирование на проект. Сегодня не так много мер поддержки для предпринимателей в сельскохозяйственной сфере. Консультациями воспользовались 49 человек — как действующие владельцы ЛПХ, так и те, кто только планирует начать свое дело. Особенно популярны направления мясного скотоводства – разведение КРС и МРС, – отметила руководитель Центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Центра «Мой бизнес» Светлана Федоровская.

В рамках подготовки к конкурсу специалисты Центра компетенций разработали расчетные модели для гранта, подготовили инструкции по работе с платформой и памятки по оформлению документов.

Итоги конкурса «Агростартап» будут объявлены 6 июня. Центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров продолжит оказывать всестороннюю помощь тюменцам, желающим развивать фермерское хозяйство на любом этапе.