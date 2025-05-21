Подведены итоги регионального конкурса Волонтеры культуры Тюменской области

Названы победители регионального конкурса «Волонтеры культуры Тюменской области», выбравшего самые перспективные проекты, нацеленные на развитие добровольческого движения в культурной сфере региона. Организаторы выделили призовой фонд в размере 55 000 рублей для каждого победителя, чтобы помочь воплотить их идеи в жизнь до середины декабря следующего года.

Как сообщили в департаменте культуры Тюменской области, в этом году жюри особо отметило две инициативы.

«Улицы Победы» из Ишима, представленные городской библиотечной системой. Этот проект признан лучшим в направлении вовлечения молодежи в волонтерство в сфере культуры. Автор проекта, Анна Сигуева, предложила создать интерактивные ресурсы, посвященные памяти героев Великой Отечественной войны, в честь которых названы улицы города. Планируется разработка видеогидов и QR-кодов, предоставляющих доступ к увлекательным экскурсиям, а также организация тематических мероприятий.

«Школа волонтеров "Добро Вкультуре"» из Нижнетавдинского района, одержавшая победу в номинации, посвященной популяризации культурного добровольчества. Александр Рыков, руководитель проекта, намерен активизировать волонтерскую деятельность в сельских культурных учреждениях. Программа включает в себя обучение добровольцев, организацию мероприятий и создание базы данных активистов. Кульминацией станет слет, который соберет более семидесяти волонтеров культуры со всего района.

Конкурс «Волонтеры культуры Тюменской области» проводился Тюменским музейно-просветительским объединением при поддержке регионального департамента культуры для поощрения и развития добровольческих инициатив в культурной жизни области.