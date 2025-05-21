На Тобольском рыбзаводе планируют запустить цех по производству консервов

Тобольский рыбзавод, основанный еще в 1932 году, готовится к масштабному обновлению. Предприятие собирает документы для включения в реестр инвестиционных проектов на сопровождение Инвестиционного агентства Тюменской области, что позволит получить дополнительную поддержку в реализации планов по развитию.

На предприятии полным ходом идет реконструкция и модернизация производственных мощностей, призванная увеличить объемы выпускаемой продукции и повысить ее качество.

– Реконструкция, как заверяют на предприятии, коснется всех ключевых участков производства. Запланировано открытие современного цеха консервации, дегустационной площадки, которую запустят уже в июне. Жители и гости города смогут оценить вкус и качество тобольской рыбы, а также узнать больше об истории и традициях предприятия, – рассказали в пресс-службе тюменского Инвестиционного агентства.

Сегодня завод выпускает более шести тонн продукции в месяц, включая рыбу горячего и холодного копчения (муксун, омуль, щука, судак, пелядь), вяленную рыбу и рыбные пресервы. Сырье поставляется из Тобольска, Тюмени и Республики Саха (Якутия).

– Модернизация Тобольского рыбзавода – это не просто обновление оборудования. Это инвестиции в будущее, в развитие региона и в сохранение богатых традиций рыбной промышленности. Предприятие стремится стать современным, конкурентоспособным и востребованным, предлагающим своим потребителям только лучшую продукцию, – заявил генеральный директор ОАО «Тобольский рыбзавод» Алексей Якунин.

В ближайших планах – запуск цеха по производству консервов, модернизация камеры горячего копчения и установка линии по изготовлению рыбных котлет, пельменей и другой продукции. Это позволит расширить ассортимент и увеличить присутствие на рынке.