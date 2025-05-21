Более 2100 жителей Тюменской области получили помощь в связи с паводком

Ситуация с паводком в Тюменской области находится под контролем, пострадавшим оперативно оказывается необходимая помощь. Об этом сообщил губернатор региона Александр Моор по итогам очередного оперативного совещания по предупреждению паводка и ликвидации его последствий.

По данным на сегодняшний день, вода прибывает только в Викуловском районе. В райцентре уровень воды достиг 1044 см, что ниже показателей 2017 года. Ожидается, что пик паводка в районе будет достигнут в течение ближайших трех дней.

Несмотря на сложную ситуацию, власти региона активно оказывают поддержку жителям, пострадавшим от стихии.

– От жителей Казанского, Абатского, Ишимского, Викуловского районов и города Ишима уже поступило в общей сложности 2 510 заявлений о предоставлении единовременной материальной помощи. По 2 109 из них приняты положительные решения, большая часть обратившихся уже получили деньги, – рассказал глава региона.

Напомним, единовременная материальная помощь предоставляется жителям территорий, где в связи с паводком был введен режим ЧС регионального уровня, при соблюдении ряда условий. Правительство Тюменской области делает все возможное, чтобы оперативно поддержать пострадавших и минимизировать последствия стихийного бедствия.