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​В Югре родителям с детьми гарантируют соседние места в самолете

Российские авиакомпании обяжут размещать пассажиров с детьми рядом

​В Югре родителям с детьми гарантируют соседние места в самолете
Фото: siapress.ru

В российских авиакомпаниях появится обязанность размещать рядом пассажиров, путешествующих с двумя и более детьми. Об этом заявила директор юридического департамента ПАО «Аэрофлот» Анна Хомякова на Петербургском международном юридическом форуме, сообщает РБК.

«В прошлом году Минтрансом России при участии авиакомпаний была реализована инициатива по размещению детей в самолетах рядом с родителями. Основной принцип рассадки ‒ это один ребенок плюс один взрослый либо один сопровождающий в одном ряду, не разделенном проходом. Когда это изменение уже было введено, возникла масса вопросов, а что же делать, если летит родитель с двумя детьми, с тремя», ‒ рассказала она.

По словам Хомяковой, новая норма расширяет правила ‒ если родитель летит с двумя или тремя детьми, и рядом нет достаточно свободных мест, им должны предоставить кресла в непосредственной близости друг к другу.

«Все эти положения либо уже закреплены, либо в ближайшее время будут внесены в законодательство и будут подлежать обязательному применению авиакомпаниями», ‒ добавила Хомякова.

Напомним, что в России с 10 января все авиакомпании предоставляют скидку в размере 50% на внутренние рейсы для детей до 12 лет.


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Сегодня в 15:17, просмотров: 207, комментариев: 0
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