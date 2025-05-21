Росавиация отказалась от идеи штрафовать пассажиров за оставление места до остановки самолета

Росавиация не планирует вводить штрафы для пассажиров, покидающих свои места до полной остановки самолета. Об этом сообщил ТАСС руководитель ведомства Дмитрий Ядров, комментируя инициативы, ранее озвученные в Турции.

«Мы хотим еще с турецкими авиавластями и авиакомпаниями эту историю обсудить, потому что для нас очень важно, как это будет отражаться на гражданах России, которые выполняют полеты турецкими авиакомпаниями, в том числе Turkish Airlines. <…> Мы не одобряем практику введения штрафных санкций отдельными авиакомпаниями вне рамок действующего законодательства», − отметил он.

Ранее главное управление гражданской авиации Турции поручило усилить контроль за пассажирами, нарушающими правила поведения на борту. В частности, за курение, включая использование электронных сигарет, и преждевременное отстегивание ремней безопасности пассажирам грозят штрафы до 20 тыс. лир (около $520).