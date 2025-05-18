Узкие специалисты из Тюмени проведут бесплатные осмотры в Исетском районе

В понедельник, 19 мая, в Исетском районе стартует региональный проект «Здоровое село», направленный на повышение доступности медицинской помощи для жителей сельской местности. В рамках проекта команда врачей из Тюмени проведет бесплатные осмотры, диагностику, назначит или скорректирует лечение, а также предоставит индивидуальные рекомендации по поддержанию здоровья.

По информации департамента здравоохранения Тюменской области, в проекте примут участие кардиолог, отоларинголог, невролог, акушер-гинеколог, эндокринолог, врач-УЗИ и онколог. Это позволит жителям отдаленных населенных пунктов получить консультации узких специалистов без необходимости ехать в районный центр.

График выездов врачебных бригад:

19 мая – с. Красново

20 мая – с. Бобылево

21 мая – п. Коммунар

22 мая – с. Рассвет

23 мая – с. Минино

24 мая – с. Рафайлово



Помимо консультаций специалистов, жители Исетского района смогут измерить артериальное давление и получить рекомендации по ведению дневника давления, соблюдению режима лечения и принципам здорового образа жизни.

Для посещения врачей необходимо иметь при себе паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Важно отметить, что запись к узким специалистам будет осуществляться после предварительного осмотра врачом-терапевтом или фельдшером. Это позволит правильно распределить потоки пациентов и обеспечить максимально эффективную работу врачебной бригады.

Проект «Здоровое село» является важной инициативой, направленной на улучшение качества жизни сельских жителей и обеспечение им равного доступа к качественной медицинской помощи.